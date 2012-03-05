Індія ввела заборону на експорт бавовни

Індія, другий у світі виробник і експортер бавовни, ввела заборону на його вивезення з країни, щоб захистити інтереси місцевих виробників, повідомляє AFP.

Як відзначає Reuters, термін заборони не визначено; обмеження діятимуть до особливого розпорядження уряду.

Як заявив виконавчий директор Cotton Textiles Export Promotion Council Сіддхартха РАДЖАГОПАЛ, обсяг експорту бавовни минулого фінансового року (закінчується в березні 2012-го) перевищив очікування влади. Індія експортувала за рік 8,5 мільйона тюків бавовни (в пакунку - 170 кілограмів), тоді як в уряді розраховували, що цей показник складе 8,4 мільйона тюків.

За словами С.РАДЖАГОПАЛА, з урахуванням збільшеного попиту на бавовну з боку Китаю, експорт сировини з Індії цього року може перевищити 10 мільйонів тюків. Водночас, у січні в державному Cotton Advisory Board знизили прогноз урожаю бавовни в 2012 році з 35,6 мільйона до 34,5 мільйона тюків.

Раніше індійська влада з метою підтримки місцевих виробників підвищила мінімальну ціну на бавовну на 300 рупій - до 3,3 тисячі рупій (близько 66 доларів) за 100 кілограмів.