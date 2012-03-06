«Коктебель» визнали банкрутом

Господарський суд Автономної Республіки Крим визнав банкрутом ЗАТ «Завод марочних вин і коньяків «Коктебель» (АР Крим), яке спеціалізується на виробництві марочних і ординарних коньяків і вин.

Як зазначають в офіційному повідомленні, опублікованому в газеті «Голос України», відповідну постанову прийнято 23 лютого 2012 року. Ліквідатором компанії призначений арбітражного керуючого Василь КУХТА.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Завод марочних вин і коньяків «Коктебель» - виробник коньяків, вин, що має повний цикл виробництва. Завод має у своєму розпорядженні 2,2 тис. га виноградників.

Підприємство входило до групи компаній «Союз-Віктан».

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