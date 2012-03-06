Кабмін затвердив обсяг формування державного інтервенційного фонду

Кабінет Міністрів України затвердив обсяги формування державного інтервенційного фонду в 2012-2013 маркетинговому періоді (МР).

Про це йдеться в постанові Кабміну від 5 березня 2012 р. № 172, опублікованому на урядовому порталі.

Згідно з документом, мінімальний обсяг формування запасів пшениці твердої і м`якої, суміші пшениці та жита (меслін) затверджено у розмірі 2 млн. 2,5 тис. тонн, жита озимого — 90 тис. тонн, ячменю — 20 тис. тонн, цукру-піску (бурякового) — 366,6 тис. тонн, кукурудзи — 29 тис. тонн, молока сухого — 6 тис. тонн, масла вершкового — 15,4 тис. тонн, гречаної крупи — 40 тис. тонн, вівса — 22,4 тис. тонн, проса — 20 тис. тонн і гороху — 13 тис. тонн.