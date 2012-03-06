Торгові відносини Білорусі й України ускладнилися через різні стандарти - Безсмертний

Колишній посол України в Білорусі Роман БЕЗСМЕРТНИЙ вважає, що проблеми в двосторонній торгівлі між Білоруссю і Україною виникли у зв`язку із застосуванням в країнах різних стандартизованих підходів до якості продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Р.БЕЗСМЕРТНИЙ висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Причиною переходу цієї теми в політичну площину стало, в першу чергу, те, що Україна і Білорусь перебувають в рамках різних стандартів: Україна поступово переходить до стандартів СОТ, а Білорусь перебуває в рамках держстандартів", - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

На його думку, українсько-білоруські торгові проблеми посилили і дії Росії щодо заборони ввезення на свою територію української молочної продукції. "Це той стимул, який зумовив цей крок, тому що є єдина митна зона для Казахстану, Росії, Білорусі, і є Україна – це два різні суб`єкти міжнародних економічних торгових відносин. Тому очевидно, що в рамках двосторонніх відносин України і Білорусі ці питання не можуть бути вирішені", - вважає він.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив, що факти порушення фітосанітарних норм у білоруській продукції й раніше фіксувалися майже кожного місяця. "Партії просто поверталися, і сторони продовжували контролювати один одного, вказуючи на ті чи інші недоліки", - зазначив колишній дипломат.

За його словами, такі проблеми вирішувалися в рамках двосторонньої міжурядової комісії на рівні перших заступників голів урядів України і Білорусі Андрія КЛЮЄВА і Володимира СЕМАШКА. Раніше багато подібних питань вирішувалися в робочому порядку. "У зв`язку з тим, що КЛЮЄВ був переміщений на іншу посаду, цим питанням, очевидно, нікому було займатися на вищому рівні, тому нічого і не залишалося, як обнародувати, щоб зупинити ці партії, які, ймовірно, фітосанітарна ветеринарна служба мала підстави повернути", - пояснив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Держветфітослужба України з 1 березня 2012 року тимчасово припинила ввезення на територію України молока і молочних продуктів з Білорусі, а також тварин, сприйнятливих до африканської чуми свиней, продукції та сировини з них.

При цьому прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначив, що заборона на ввезення до України білоруської м`ясомолочної продукції є тимчасовим обмеженням.

У свою чергу, голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іван БІСЮК за підсумками зустрічі з першим заступником директора департаменту ветеринарії та продовольства Мінсільгосппроду Білорусі Юрієм ПИВОВАРЧИКОМ, що відбулася 2 березня в Києві, заявив, що «білоруська сторона повністю погодилася із зауваженнями, але замість спільних дій з виходу із ситуації, що склалася, було висунуто ультиматум про те, що якщо українська сторона в односторонньому порядку не скасує тимчасові обмеження, то у понеділок з 15.00 білоруська сторона введе заборону на імпорт української продукції, зокрема масла, солі, кукурудзи, кондитерських виробів і шроту».

3 березня 2012 року Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Білорусі надіслав офіційний лист голові Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України І.БІСЮКУ з проханням надати протоколи випробувань та іншу наявну у відомстві інформацію за кожним випадком виявлення невідповідності безпеки білоруської продукції.

Наприкінці цього ж дня українська сторона направила на адресу Департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Білорусі свій запит з переліком питань про систему державного контролю за безпекою харчових продуктів, що діє в Республіці Білорусь.

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