Мінагропрод ініціює відновлення відшкодування ПДВ експортерам зерна

Міністерство аграрної політики і продовольства України ініціює відновлення відшкодування ПДВ експортерам зерна.

Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК в інтерв`ю виданню «Урядовій кур`єр».

«Міністерство ініціюватиме повернення норми ПДВ (відшкодування ПДВ експортерам зерна - УНІАН), яка діяла раніше, щоб можна було простимулювати експорт (зерна — УНІАН) на майбутнє», - повідомив міністр, додавши, що прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ підтримує цю ініціативу з перегляду норми ПДВ у Податковому кодексі.

М.ПРИСЯЖНЮК відзначив, що Україна, маючи рекордний урожай зерна, з низки причин, у тому числі і через скасування відшкодування ПДВ зернотрейдерам, не змогла експортувати його, оскільки була неконкурентоспроможна. «На першому етапі були введені експортні мита, які не дали того ефекту, який прогнозував Мінфін. Потім була скасована компенсація ПДВ. Може, певною мірою бюджет ми наповнили, але зовнішні ринки втратили», - повідомив міністр.

За його словами, з 26 млн. тонн зернових, запланованих до експорту, на сьогодні поставлено за кордон 12,7 млн. тонн. «Тобто до 1 липня можемо спокійно експортувати ще 12-14 млн. тонн. Але враховуючи технічні можливості залізничного транспорту, портів, перевалювання - 2 -2,5 млн. тонн на місяць, - зробити цього фізично не зможемо», - підкреслив міністр.