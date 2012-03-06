Мінагропрод вважає передчасним підвищення мінімальних цін на горілку

Міністерство аграрної політики і продовольства України вважає передчасним підвищення мінімальних цін на горілку.

Про це в інтерв`ю виданню «Урядовий кур`єр» повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК. «На нашу думку, сьогодні це підвищення цін (мінімальних цін на лікеро-горілчану продукцію — УНІАН) передчасне. Щоквартальні підвищення акцизу згідно з інфляцією поки що забезпечують надходження, передбачені бюджетом від акцизних товарів», - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК.

Він відзначив, що прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив доопрацювати це питання, і Мінагропрод вже подав свої зауваження і пропозиції.

Нагадаємо, Мінфін ініціював підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на горілку і лікеро-горілчані вироби на 26,4%, зокрема, пропонується підвищити мінімальну оптово-роздрібну ціну з 88,5 грн. до 111,9 грн. за літр 100% спирту, а роздрібну – з 130,5 грн. до 165 грн. за літр 100% спирту.

***

Мінагропрод підтримує приватизацію спиртозаводів, не задіяних у виробництві спирту

Міністерство аграрної політики і продовольства України підтримує приватизацію спиртних заводів, не задіяних у виробництві спирту.

Про це в інтерв`ю виданню «Урядовій кур`єр» повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Ми виступаємо за приватизацію заводів (спиртних - УНІАН), які виключені з виробництва спирту, але залишаються на балансі «Укрспирту», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив завдання: перебудувати галузь так, щоб на першому етапі виробництво спирту було під контролем держави, а заводи, не задіяні у виробництві спирту, приватизувати і переобладнати на виробництво біопалива. «Враховуючи наші ресурси цукру і кукурудзи, можемо спокійно виробляти майже 5 млн. тонн біопалива, тобто на 30% замістити імпорт світлих нафтопродуктів. Плюс це експортна продукція», - відзначив М.ПРИСЯЖНЮК.

Що стосується вартості спиртозаводов, які можуть бути приватизовані, міністр вважає, що вони можуть бути продані «думаю, недорого. Головне - знайти інвестора, готового переобладнати завод під виробництво біопалива».

При цьому він відзначив, що виробництво спирту в Україні прибуткове, і ДП «Укрспирт» за 2011 рік одержали прибуток 92 млн. грн.

Довідка УНІАН. До сфери управління концерну «Укрспирт» входять 92 підприємства, 10 з яких перебувають у стадії ліквідації відповідно до постанови Кабінету міністрів України №820 від 10 вересня 2008 року, і 6 підприємств не здійснюють господарської діяльності.

***

Мінагропрод розробляє механізм стабілізації закупівельних цін на молоко

Міністерство аграрної політики і продовольства України розробляє механізм стабілізації закупівельних цін на молоко, які різко впали у зв`язку із забороною експорту українських сирів до Росії і, відповідно, зниженням попиту на молочну сировину.

Про це в інтерв`ю виданню «Урядовій кур`єр» повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«За дорученням Миколи АЗАРОВА розробляємо механізми стабілізації закупівельної ціни на молоко, яке молокопереробні заводи приймають від населення», - сказав міністр.

За його словами, міністерство розглядає три варіанти врегулювання проблеми. «Насамперед ми проведемо наради з переробниками, оскільки зниження цін є необґрунтованим. Потім Аграрний фонд, ймовірно, буде готовий вийти на ринок і скуповувати надлишки сухого молока, щоб ціна не падала. І третій варіант - це дотація виробникові на літр молока», - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК.

Нагадаємо, 3 березня Мінагропрод і молокопереробні підприємства підписали меморандум про узгодження дій, який діятиме до 31 грудня п.р.

Переробні підприємства взяли на себе зобов`язання забезпечувати закупівлю молока у сільгоспвиробників за економічно обґрунтованими цінами і сприяти стабільному і безперебійному забезпеченню потреб внутрішнього ринку, а також гарантувати належну якість молочних продуктів.

Як повідомляв УНІАН, закупівельні ціни на молоко, за даними Мінагропроду, з початку 2012 року знизилися на 4,7% - з 3,78 до 3,6 грн./літр.