SABMiller передає «Міллер Брендз Україна» компанії Anadolu Efes

Український підрозділ SABMiller - ПрАТ «Міллер Брендз Україна» - змінює власника і переходить до компанії Anadolu Efes, що входить в Anadolu Group.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляють, що передача бізнесу відбувається в рамках стратегічного альянсу між двома великими міжнародними групами, про який сторони оголосили в жовтні 2011 року.

Рішення про створення стратегічного альянсу між SABMiller plc., Anadolu Group (включає Anadolu Endüstri Holding A.Ş., Yazıcılar Holding A.Ş. і Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.) і Anadolu Efes (повна назва Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A . Ş.) було оголошено 19 жовтня 2011 року. Угода стосується бізнесу компаній на ринках Туреччини, Росії, України, країн СНД, Центральної Азії та Близького Сходу.

Відповідно до умов стратегічного альянсу, SABMiller передає свої активи в Україні і Росії компанії Anadolu Efes. У свою чергу, компанія Anadolu Efes передає SABMiller 24% своїх акцій шляхом збільшення свого акціонерного капіталу. Інші умови угоди включають представництво SABMiller в Раді директорів Anadolu Efes, а також обмін досвідом між Anadolu Efes і SABMiller з метою подальшого розвитку брендів обох компаній на ринках, які підпадають під дію угоди про союз.

На момент оголошення про укладення стратегічного альянсу в жовтні 2011 року сукупна оціночна вартість українських і російських активів компанії SABMiller становила близько 1,9 млрд. дол.

Довідка УНІАН. SABMiller plc - одна з найбільших в світі пивоварних компаній. SABMiller також є одним з найбільших в світі бутильовщиків продукції компанії Coca-Cola.

В Україні в даний час SABMiller займає 6,2% ринку в об`ємному вираженні, виробляючи 1,7 млн. гектолітрів на рік. Портфоліо брендів SABMiller в Україні включає локальні бренди «Сармат» і «Жигулівське», а також популярні міжнародні бренди: Miller Genuine Draft, «Золота Бочка», Velkopopovicky Kozel і Amsterdam Mariner.

Компанія Anadolu Efes - частина Anadolu Group, яка спеціалізується на виробництві пива і безалкогольних напоїв. Її дочірні підприємства та афілійовані особи займаються виробництвом і збутом пива, солоду і безалкогольних напоїв на території Туреччини, Росії, країн СНД, Південно-Східної Європи та Близького Сходу. Anadolu Efes є спеціалізуються на виробництві напоїв підрозділом групи компаній Anadolu Group, однієї з найбільших корпорацій Туреччини.

Anadolu Efes має 16 пивоварних підприємств, 6 солодових заводів і 20 заводів з розливу напоїв Coca-Cola в 16 країнах.

Акції Anadolu Efes розміщені на Стамбульській фондовій біржі (AEFES.IS).