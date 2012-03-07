Мор риби в річці Уж у Житомирській області МНС поки не вважає "надзвичайною" ситуацією

Ситуація навколо факту мору риби в річці Уж поблизу райцентру Коростень Житомирської області поки що не підпадає під градацію "надзвичайна".

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомив заступник начальника Головного управління МНС у Житомирській області Олег ДЕРЖАНІВСЬКИЙ. Відповідаючи на запитання про те, що ситуація вже набула суспільного резонансу і нею займається прокуратура, О.ДЕРЖАНІВСЬКИЙ повідомив, що його відомство «має чітку градацію тих подій, які підпадають під формулювання «надзвичайна ситуація», а згадана ситуація під це визначення не підпадає».

При цьому О.ДЕРЖАНІВСЬКИЙ зазначив, що його відомство надіслало спеціальний запит у Державну екологічну інспецію в Житомирській області, однак відповіді ще не отримало. "Коли буде відповідь, тоді і будемо говорити", - зазначив він.

У свою чергу у коментарі УНІАН перший заступник начальника Державної екологічної інспекції у Житомирській області Сергій ЗИБАЛОВ сказав, що його відомство «проводило 4 березня перевірку стану води в річці Уж поблизу райцентру Коростень, знайшло мертву рибу. Відповідні служби взяли на аналіз воду. Результатів аналізу поки що немає, вони будуть відомі згодом».

«Отже, про наявність у воді отруйних речовин говорити поки що зарано, як і робити будь-які коментарі з цього приводу», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, ппрокуратура Житомирської області залучила фахівців до перевірки факту мору риби в річці Уж, що протікає через Коростень.

Про небезпеку для населення міста та довколишніх сіл, що п`ють воду з річки Уж, нічого не повідомляється.

За інформацією ТСН, біля Коростеня в річці Уж кілька днів тому стався масовий мор риби. Береги водоймища покрилися білою піною і мертвою рибою. Рибалки скаржаться, що свіжоспійману рибу їсти неможливо, оскільки вона пахне "хімією".

Попередній розмір збитків, за оцінками фахівців, перевищив 3 млн. грн.

Отруєна вода досягла річки Прип’ять і незабаром потрапить до Дніпра.