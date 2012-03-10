"Кока-кола" й "Пепсіко" змінюють рецептуру своїх напоїв

Найбільші в світі виробники газованих напоїв – компанії "Кока-кола" і "Пепсіко" змінюють їх рецептуру, щоб уникнути розміщення на пляшках попередження про небезпеку виникнення ракових захворювань. Такі заходи, як повідомляє ІТАРС-ТАСС, пов`язані з внесенням у штаті Каліфорнія до списку канцерогенних речовин 4-метилімідазолу, який використовується в карамельному фарбнику для "пепсі-коли" й "кока-коли".

Компанії звернулися до постачальників карамелі з проханням змінити процес її приготування, щоб у результаті утворювалося менше цієї речовини. Водночас, як слідує із заяв представників "Кока-кола" і "Пепсіко", й нинішній рецепт напоїв ніякого ризику для здоров`я не представляє. "Ми попросили постачальників карамелі піти на цей крок, щоб наші продукти не підпадали під вимогу про розміщення науково необгрунтованих попереджень", - заявив, зокрема, представник "Кока-коли".

Високий рівень вмісту 4-метилімідазолу в "кока-колі", "пепсі-колі" та дієтичних марках цих напоїв виявив Центр із використання досягнень науки в інтересах суспільства. З лютого 2011 року Центр намагається добитися заборони аміачно-сульфітних карамелевих фарбників.

В результаті одного з наукових досліджень було встановлено взаємозв`язок між цією речовиною й виникненням ракових захворювань у мишей і щурів. Проте немає ніяких доказів того, що ця речовина являє небезпеку для здоров`я людей, вважає американська Асоціація виробників напоїв.