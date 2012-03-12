Цього року у світі очікується майже рекордне виробництво пшениці - ФАО

Згідно з останніми прогнозами ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (від англ. Food and Agriculture Organization, FAO), виробництво пшениці поточному році досягне другої найвищої позначки за всю наявну історію і становитиме 690 млн. тонн. Про це йдеться в оприлюдненій щоквартальній доповіді FАО «Прогнози на врожай і продовольча ситуація».

ФАО також оголосила, що міжнародні ціни на продовольство зросли на 1% у лютому - це вже друге підвищення за два місяці.

У доповіді зазначається, що врожай пшениці в 2012 році становитиме на 10 млн. тонн, або на 1,4%, менше від рекордних показників 2011 року, але буде набагато вищим за середнє значення за останні п'ять років. Незважаючи на те, що посіви збільшилися і, за прогнозами, у багатьох країнах мають вирости цього року у відповідь на зростання цін, повернення до нормальних показників врожайності очікується в областях, де минулого року були зафіксовані рекордні збори, йдеться у доповіді. Проте наголошується, що поки ще рано робити прогнози щодо світового виробництва зерна на 2012 рік.

У доповіді з прогнозу на врожай також наголошується, що збільшення міжнародних цін на зернові останніми тижнями сталося через стриману пропозицію пшениці і побоювань з приводу наслідків суворих погодних умов в Європі і СНД для урожаїв.

Щодо прогнозу по країнах у доповіді зазначається, що у Південній Африці у цілому прогноз на врожай залишається задовільним, незважаючи на засухи і циклони в деяких областях. У країнах Далекосхідної Азії прогнози щодо врожаю пшениці на 2012 рік в цілому сприятливі, і виробництво в цьому регіоні має досягти торішнього рекордного рівня, багато в чому завдяки хорошим врожаям в Індії. У Центральній Америці через засухи скоротилися посадки вторинного урожаю кукурудзи в Мексиці. Щодо Південної Америки, тривала засуха завдала збитків урожаю кукурудзи 2012 року в Аргентині і Бразилії, проте там все ще очікуються урожаї вище середнього, завдяки збільшенню посівів.

Сукупна вартість імпорту зерна в країнах з низьким доходом і продовольчим дефіцитом, за прогнозами, сягне рекордної позначки у 32,62 млрд. дол. у 2012 році, що небагато вище за оцінки 2010-2011 рр., головним чином, за рахунок спаду виробництва і зростання потреб в імпорті в основних країнах-імпортерах.