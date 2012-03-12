Ціни на продовольство у світі продовжують зростати

Індекс продовольчих цін ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (від англ. Food and Agriculture Organization, FAO), опублікований сьогодні, з січня по лютий зріс на 1% або на 2.4 пункту.

Про це йдеться в доповіді ФАО.

У доповіді зазначається, що зростання індексу в лютому було значною мірою зумовлене високими цінами на цукор, олію і зернові, тоді як ціни на молочні продукти дещо знизилися після помітного стрибка в січні. Зараз індекс на 10% нижче за свою рекордну позначку в лютому 2011 року.

Світовий ринок з початку 2012 року характеризувався зростанням імпорту, внаслідок послаблення долара США і тарифів, що різко знижуються, на перевезення. У поєднанні з несприятливими погодними умовами в основних країнах-експортерах зростання імпорту не дало світовим цінам впасти останніми тижнями, говориться в додатку до Індексу продовольчих цін.

Індекс цін ФАО на зерно становив в середньому 227 пунктів у лютому, тобто підвищився на 2%, або на 4,4 пункту з січня. Світові ціни на зерно зросли, багато в чому в результаті зростання цін на кукурудзу, тоді як котирування на рис були в цілому низькими.

Індекс цін ФАО на рослинні і тваринні жири збільшився в лютому і становив 239 пунктів, що на 2%, або на 5 пунктів вище за аналогічний показник у січні. Серед причин зазначається слабке зростання виробництва пальмової олії в сукупності з дефіцитом пропозиції в цілому по ринку рослинної олії.

Індекс цін ФАО на м'ясо становив 175 пунктів у лютому, тобто залишився практично незмінним порівняно з минулим місяцем. Ціни на свинину збільшилися на 3,4%, підкріплені масштабними закупівлями в Азії та нещодавніми епідеміями захворювання в Російській Федерації. Навпаки, ціни на куряче м'ясо, яловичину і баранину дещо знизилися.

Індекс цін ФАО на молочні продукти дещо впав в лютому порівняно з січнем і становив 205 пунктів. Спад в основному був викликаний падінням цін на сухе знежирене молоко і казеїн. Проте, ціни на масло, сир і незбиране сухе молоко залишилися порівняно стабільними.

Індекс цін ФАО на цукор зріс до 342 пунктів у лютому, тобто підвищився на 2,4%, або на 8 пунктів порівняно з січнем, але все ще на 18% (або 76 пунктів) нижче за показники лютого минулого року. Зростання минулого місяця було значною мірою зумовлене несприятливими погодними умовами в Бразилії, найбільшому виробнику і експортеру цукру в світі.