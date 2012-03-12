Використання води з річки Уж на Житомирщині може бути небезпечним для здоров’я - МНС

Житомирське обласне Управління МНС визнало, що використання води з річки Уж в харчових або господарчих потребах та вживання риби, виловленої з цієї річки, може бути небезпечно для здоров’я.

Про це йдеться у переданому сьогодні УНІАН повідомленні працівника прес-служби Головного управління МНС у Житомирській області Сергія УЛАНОВА.

"7 березня до територіального управління МНС в Житомирській області від Державної екологічної інспекції у Житомирській області надійшло повідомлення, що 4 березня поблизу села Вороневе Коростенського району на березі річки Уж місцевими рибалками виявлено велику кількість загиблої риби. Спеціалістами обласної Державної екологічної інспекції, з метою визначення ймовірного забруднення водного об’єкту, відібрано проби води. Протокол щодо вмісту азотної групи, хлоридів, сульфатів, хімічного споживання кисню, важких металів, біологічного споживання кисню буде сформований до 12 березня 2012 року", - зазначив С.УЛАНОВ.

Він також уточнив, що за інформацією Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Житомирській області, "прямі збитки за кількістю загиблої риби (карась – 5119,2 кг, окунь – 968 кг, верховодка – 37,9 кг, чехонь – 191,2 кг, жерех – 1042,8 кг, плітка – 1191,3 кг ) у річці Уж становлять 14295,6 грн., сума завданих збитків навколишньому природному середовищу встановлюється Державною екологічною інспекцією".

"Обласне управління МНС попереджає, що використання води з р. Уж в харчових або господарчих потребах та вживання риби, виловленої з цієї річки, може бути небезпечно для здоров’я", - наголосив С.УЛАНОВ.

Як повідомлялося, за інформацією ТСН, біля Коростеня в річці Уж стався масовий мор риби. Береги водоймища покрилися білою піною і мертвою рибою.

Отруєна вода досягла річки Прип’ять і незабаром потрапить до Дніпра.

7 березня заступник начальника Головного управління МНС у Житомирській області Олег ДЕРЖАНІВСЬКИЙ заявляв, що ситуція навколо факту мору риби в річці Уж не підпадає під градацію "надзвичайна".

Тим часом прокуратура Житомирської області залучила фахівців до перевірки факту мору риби в річці Уж.