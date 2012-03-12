Майже 800 мільйонам людей гостро не вистачає питної води – ООН

За даними ООН, майже 800 мільйонам людей у світі гострого не вистачає питної води.

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, про це йдеться в доповіді ООН, представленій на Всесвітньому форумі з водних ресурсів, який розпочав свою роботу сьогодні в Марселі (Франція).

У доповіді, зокрема, наголошується, що в Азії проживає 60% населення земної кулі, яке має доступ лише до третини водних ресурсів планети.

Проблема ускладнюється зміною клімату, збільшенням потреби в продуктах харчування і засобах гігієни населення планети, яке збільшується.

За оцінками експертів, до 2050 року потреба в продовольстві підвищиться на 70%. Глобальне споживання води для потреб сільського господарства збільшиться щонайменше на 19% і торкнеться майже 90% світових ресурсів прісної води.

Експерти зазначають, що ці цифри не остаточні, і потреба у воді може збільшитися ще сильніше.

Як повідомляють ЮНІСЕФ і Всесвітня організація охорони здоров'я, нині 89% світового населення має доступ до питної води, проте перемогу святкувати рано, оскільки майже 800 млн. людей (40% з них проживають в Африці на південь від Сахари) як і раніше змушені задовольнятися забрудненими джерелами.

Водночас дані ООН було поставлено під сумнів французькою добродійною організацією Solidarites International, яка вважає, що без доступу до безпечної питної води у світі залишаються 1,9 млрд. людей, а не 783 млн., про які говорить ООН.