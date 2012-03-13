Мінагропрод знизив прогноз виробництва пшениці в 2012 році на 12,5%

Міністерство аграрної політики та продовольства України знизило прогноз виробництва пшениці в 2012 році на 12,5% - до 14 млн. тонн проти раніше прогнозованих 16 млн. тонн

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Ми прогнозуємо отримати пшениці в обсязі 14 млн. тонн», - сказав міністр.

Він нагадав, що внутрішнє споживання продовольчого зерна в Україні становить 6 млн. тонн на рік.

При цьому він зазначив, що на сьогодні в резерві Аграрного фонду є 1,3 млн. тонн пшениці, крім того, перехідні залишки на високому рівні.

За словами міністра, прогноз виробництва пшениці на сьогодні на 100% забезпечує продовольчу безпеку країни й не дасть можливості зростати цінам на зерно й хлібобулочні вироби.

«Я переконаний, що в цьому напрямку нам турбуватися немає сенсу», - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що оптимістичний прогноз урожаю зернових поточного року становить 50 млн. тонн, а песимістичний – 42 млн. тонн.

Нагадаємо, що в 2011 році урожай зернових становив 56,7 млн. тонн.

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Мінагропрод знизив прогноз експорту зерна з України

Міністерство аграрної політики і продовольства України знизило прогноз експорту зерна з України цього маркетингового року (МР, 1 липня 2011 р. — 30 червня 2012 р.) до 20-21 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Якщо 20-21 млн. тонн (зерна – УНІАН) дамо, буде добре», - сказав він, зазначивши, що вже очевидно, що Україна не зможе експортувати 26 млн. тонн зернових.

При цьому М.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що з лютого відзначається зростання темпів експорту і в лютому Україна експортувала 1,7 млн. тонн зерна.

«Ми прогнозуємо, що за місяці, що залишилися, починаючи з квітня і до 1 липня, ми прогнозуємо експорт мінімум 2 млн. тонн зернових по місяцю», - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що в структурі експорту зернових України значну частку займає кукурудза, маркетинговий рік стосовно якої розпочинається пізніше, ніж щодо решти зернових, тому Україна зможе експортувати кукурудзу врожаю 2011 року ще в наступному маркетинговому році – в липні-серпні 2012 року.

Нагадаємо, раніше Міністерство аграрної політики і продовольства розраховувало, що Україні вдасться експортувати цього маркетингового сезону 26 млн. тонн зерна.

Проте 6 березня М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що "на сьогодні поставлено за кордон 12,7 млн. тонн", і, "враховуючи технічні можливості залізничного транспорту, портів, перевалювання", забезпечити експорт запланованих 26 млн. тонн зернових Україна "фізично не зможе".

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Уряд виділить аграріям 300 млн. грн. для компенсації втрат від загибелі озимих

Уряд України має намір виділити 300 млн. грн. для компенсації втрат аграріїв від загибелі озимих зернових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Сьогодні на нараді під головуванням першого віце-прем'єр-міністра було ухвалено рішення виділити 300 млн. грн. на компенсацію тим регіонам і тим підприємствам, яким потрібно провести роботи з пересівання озимих», - сказав міністр. За оцінками міністерства, аграріям необхідно буде пересіяти 3 млн. га озимих зернових культур. Найбільше постраждали південь і схід України – Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська і Харківська області.

М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що компенсація виділятиметься лише на зернові культури і становитиме приблизно 100 грн. на 1 га посівів озимих культур.

Нагадаємо, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства України, цього року аграрії змушені пересівати 3,5 млн. га озимих культур, зокрема 3 млн. га зернових і 0,5 млн. га - технічних культур.

Збитки аграріїв від загибелі 3,5 млн. га озимих культур експерти оцінюють в 4 млрд. грн.

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