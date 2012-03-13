Росспоживнагляд в кінці березня проінспектує українських виробників сиру

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України (Держветфітослужба) очікує наприкінці березня проведення фахівцями Росспоживнагляду інспекції українських виробників сиру, експорт яким заборонено до РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова Держветфітослужби Іван БІСЮК.

«Ми вже отримали листа від керівництва Росспоживнагляду з тим, що з 19 по 21 березня буде проінспектовано «Гадячсир», а з 26 по 30 березня буде проінспектовано Менський завод і «Пирятин», - сказав І.БІСЮК.

Він зазначив, що робота з Росспоживнаглядом відпрацьована, процес діалогу налагоджено, і висловив надію, що найближчим часом інспектори Росспоживнагляду також проінспектують інші підприємства, експорт продукції яких заборонено на сьогодні до РФ.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживнагляд заборонив ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозівський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

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