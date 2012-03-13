Кабмін створив робочу групу для перевірки підвищення плати за землю - ФРУ

Кабінет Міністрів України створив робочу групу для вивчення питання підвищення земельного податку й орендної плати за земельні ділянки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Федерації роботодавців України.

За даними федерації, першому віце-прем'єр-міністру України Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ доручено сформувати склад робочої групи, до якої повинні ввійти представники Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Міністерства фінансів, Державного агентства земельних ресурсів і Федерації роботодавців України.

У ФРУ зазначили, що останніми місяцями до федерації надходили звернення регіональних організацій, стурбованих суттєвим підвищенням земельного податку і орендної плати в 2012 році.

За підрахунками членів ФРУ, протягом 2005-2010 років обсяг коштів, сплачених за користування землею, зріс у 3-5 разів, а на початку 2012 року вартість користування землею зросла на 50% і більше. Разом із тим, значна частина земельних ділянок, що знаходяться в користуванні промислових підприємств, не використовуються ними в господарській діяльності. Передача цих «зайвих» земель місцевій владі відбувається повільно.

У федерації вважають, що одна з головних причин збільшення плати за землю – недосконалість Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та земель населених пунктів. «Реальна вартість земельних ділянок у населених пунктах відрізняється від нормативної в два й більше разів. Приміром, у Чернігові вартість придбання земельної ділянки становить 12 тисяч гривень, а вартість оренди тієї ж ділянки – понад 26 тисяч гривень», – йдеться в прес-релізі.

На думку ФРУ, якщо не внести корективи до цієї методики, то втрати підприємств будуть зростати.

Створена урядом робоча група повинна вивчити перераховані вище питання й подати на розгляд Кабінету міністрів України пропозиції щодо їх врегулювання.

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