У Криму незаконно відчужено 18 га земель "Массандри". Порушено кримінальну справу

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного відчуження 17,7 га землі державним підприємством "Алушта", що входить у структуру національного виробничо-аграрного об'єднання "Массандра".

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, вартість відчуженої землі становить 43,5 млн. грн.

За даними наглядового відомства, "Алушта" позбулася ділянки в результаті незаконних дій посадових осіб держпідприємства.

Справа порушена за ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України - "перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків".

Час, коли був порушений закон, у прокуратурі не уточнили.

Довідка. ДП "Массандра" - одне з найбільших підприємств, що вирощують виноград і виробляють вина, тютюн і фрукти, на території пострадянських країн.

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