Ветслужба Білорусі пропонує українським колегам разом вирішити питання поставок агропродукції

Мінськ. Врегулювання питання щодо якості білоруських документів з безпеки м’ясо-молочної продукції залежить від ефективного діалогу між ветеринарними службами обох держав та оперативного реагування на взаємні запити.

Про це УНІАН повідомив головний державний ветеринарний інспектор Білорусі Юрій ПИВОВАРЧИК.

«Зі свого боку Державна ветеринарна служба Білорусі вживає для цього всіх заходів і хотіла би бачити аналогічні кроки від українських колег. Зокрема, ми все ще чекаємо протоколи випробувань, результати досліджень та іншу наявну у Держветфітослужби інформацію щодо кожного випадку виявлення невідповідності безпеки білоруської продукції, які документально підтвердять обґрунтованість заявлених претензій і дозволить вжити заходів для їх виключення», - підкреслив Ю.ПИВОВАРЧИК.

Він також зазначив, що уточнення питань за переданими білоруською стороною документами щодо чинної в Республіці Білорусь системи державного контролю за безпекою харчових продуктів, підготовка додаткових документів та інших заходів за необхідності, не можливі в умовах недоступності для зв'язку керівництва Держветфітослужби України і фахівців, уповноважених на ведення переговорів, а також ненадання відповідей на запити білоруської сторони. «Державна ветеринарна служба Республіки Білорусь закликає своїх українських колег повернутися до конструктивного діалогу і висловлює надію на порозуміння», - зазначив Ю.ПИВОВАРЧИК.

Нагадаємо, що Держветфітосанслужба України з 1 березня 2012 року тимчасово призупинила ввезення на територію України молока і молочних продуктів з Білорусі, а також тварин, сприйнятливих до АЧС, продукції та сировини з них.

3 березня 2012 Департаментом ветеринарного і продовольчого нагляду Білорусі було надіслано офіційний лист голові Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Івану БІСЮКУ з проханням направити протоколи випробувань та іншу наявну в його відомстві інформацію за кожним випадком виявлення невідповідності безпеки білоруської продукції. В кінці цього ж дня від української сторони на адресу Департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Білорусі надійшов запит з переліком питань щодо чинної в Республіці Білорусь системи державного контролю за безпекою харчових продуктів.

5 березня Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Мінсільгосппроду Білорусі заявив, що білоруська сторона має намір знайти взаєморозуміння з українською стороною і не буде вводити відповідні обмежувальні заходи щодо України.

Як повідомляв УНІАН, вчора заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр ГУР’ЯНОВ заявив, що вже найближчим часом країнам вдасться вирішити всі проблемні питання і поставки м’ясо-молочної продукції з Білорусі до України поновляться. При цьому, на його думку, проблема з поставками виникла не через якість білоруської продукції, а через якість обміну інформацією.

14 лютого в засобах масової інформації з'явилися повідомлення про претензії Глави Держветфітослужби України І.БІСЮКА до якості документів, представлених білоруською стороною на запит Києва.

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