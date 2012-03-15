Китай допоможе КНДР продовольством на 95 млн. доларів

Китай розпочав надання КНДР великої партії безвідплатної продовольчої допомоги вартістю близько 95 мільйонів доларів.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на сеульські ЗМІ, 150 тисяч тонн рису і 260 тисяч тонн кукурудзи доставляються сушею з трьох північно-східних провінцій Китаю.

Гуманітарна допомога для КНДР з боку комуністичного сусіда надається вперше після приходу там до влади нового лідера країни КІМ Чен Ина. Ці постачання, як вважають, приурочені до національного свята КНДР, що відзначається в квітні, - 100-річчя з дня народження Кім Ір Сена.

Допомога покликана стабілізувати ситуацію на півночі Корейського півострова і розширити там вплив Пекіна - головного економічного партнера і донора Пхеньяна.

Це найбільша партія китайської безвідплатної допомоги Пхеньяну за весь час. Пекін і раніше забезпечував свого партнера продовольством, утім, зазвичай, воно надавалося в кредит або на бартерній основі.

Як зазначає «Газета.ру», раніше повідомлялося, що в КНДР формують спеціальні «Комітети з розповсюдження подарунків з нагоди Дня Сонця», як у країні називають день народження Кім Ір Сена, який відзначається 15 квітня.

Уряд КНДР має гостру потребу в продовольстві для подальшого розподілу у вигляді подарунків з нагоди Дня Сонця.

Традиція роздавати подарунки з нагоди днів народження Кім Ір Сена і Кім Чен Іра з'явилася в 1970-х роках. Тоді сім'ї щорічно одержували цього дня солодощі, рис та інші продукти харчування. Кожні п'ять років серед подарунків були ковдри і шкільна форма. У 1990-і роки, коли країна зіткнулася з економічною кризою, ця традиція була забута.

Північнокорейські торговці почали завозити з Китаю соєву олію, мило і рушники із символікою «День Сонця – Сторіччя» (цього року відзначатиметься 100 років з дня народження Ким Ір Сіно).

Крім того, в країні ходять чутки, що кожна сім'я одержить DVD-програвач північнокорейського виробництва.

Влада КНДР розпочали видавати дозволи на короткостроковий виїзд до Китаю тим, хто зобов'язується повернутися на батьківщину протягом 40 днів з тонною продовольства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Україна шукатиме нові джерела інвестицій у Китаї?