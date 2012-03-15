Запаси зерна в Україні становлять 21 млн. тонн - на 69% більше торішнього

В Україні на 1 березня 2012 р. було в наявності 21 млн. тонн зерна, що на 69% більше проти 1 березня 2011 р., в тому числі 8,1 млн. тонн пшениці, 2,1 млн. тонн ячменю, 9, 7 млн. тонн кукурудзи і 0,2 млн. тонн жита.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 9,9 млн. тонн зерна (на 78% більше), в тому числі 3,7 млн. тонн пшениці, 1,4 млн. тонн ячменю, 4 млн. тонн кукурудзи і 0,1 млн. тонн жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 11,1 млн. тонн зерна (на 62% більше), в тому числі зернозберігаючі - 8,5 млн. тонн (на 66% більше).

Запаси насіння соняшника становили 3,5 млн. тонн, що на 6% більше, ніж на 1 березня 2011 р. З них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 1,6 млн. тонн (в 2 рази більше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, - 1,9 млн. тонн (на 24% менше, ніж у минулому році).

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