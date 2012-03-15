Присяжнюк обговорить перспективи співробітництва зі Світовим банком та бізнес-колами США

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК обговорить перспективи співпраці в аграрній галузі зі Світовим банком, американським урядом і бізнес-колами під час робочого візиту 15-16 березня у Вашингтон (США).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Повідомляється, що під час візиту міністр проведе презентацію концепції нової аграрної політики України. Окрему увагу буде приділено обговоренню питань залучення інвестицій в агропромисловий сектор України та співробітництва в галузі виробництва етанолу.