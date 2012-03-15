У південних і південно-східних областях України втрачено до 50% урожаю фруктів - Гідрометцентр

У південних і південно-східних областях України втрачено до 50% урожаю фруктів через холодну зиму.

Про це в бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Гідрометеорологічного центру України Тетяна АДАМЕНКО.

«По південних і південно-східних регіонах України втрати урожаю фруктових дерев і виноградників складають близько 50%, в решті частини України урожай збережений, хоча буде дещо нижчим», - повідомила Т.АДАМЕНКО. Вона додала, що найбільші втрати урожаю фруктів - в АР Крим, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій областях, які є основними регіонами з вирощування фруктів.

«Ми можемо констатувати у південних регіонах втрату урожаю плодових дерев до 50%. Це в цілому по кісточкових - черешні, абрикоси, персики. По насіннєвих - яблуко, груша - відсотків до 20-30%, і винограду - 40%. По південних кісточкових, зокрема черешні, є випадки повної загибелі урожаю», - повідомила Т.АДАМЕНКО. При цьому вона додала, що є сади, де пошкоджені не лише бруньок і гілки, але й стовбури дерев, що може загрожувати загибеллю не лише урожаю, але й усього дерева, а також відзначаються локальні вимерзання садів.

За словами фахівця, причина загибелі урожаю - характер погоди в січні, коли було дуже тепло, і дерева і виноградники відновили процеси вегетації, почалося набухання бруньок, після чого відбулося різке зниження температури.

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Гідрометцентр допускає збільшення площі пересівання озимих до 4 млн. га в разі несприятливої весни

Гідрометеорологічний центр України допускає збільшення площі пересівання озимих культур до 4 млн. га в разі стрімкого підвищення температур.

Про це в розмові з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна АДАМЕНКО.

За словами Т.АДАМЕНКО, дані лютневого відрощування монолітів озимих культур показують, що на сьогодні пересіванню підлягає 3-3,5 млн. га озимих культур, але “за наслідками весняної погоди площа пересівання озимих культур може збільшитися до 4 млн. га». Вона пояснила, що “за такого стану, в якому озимі ввійшли в осінь і як зимували, то за несприятливої - тиждень-два – сухої й дуже сонячної погоди, площа пересівання може збільшитися на 0,5 млн. га”.

Щодо стану посівів окремих озимих культур, Т.АДАМЕНКО повідомила, що загалом по Україні пересівання озимої пшениці очікується на 50% площ посівів, проте зазначає, що ця площа може бути зменшена до 45%. За її словами, на сьогодні посіви озимої пшениці найбільш постраждали в Дніпропетровській області, де 70-80% посівів потрібно буде пересівати, в Миколаївській області пересіванню підлягає близько 50%, в Одеській області - близько 40% посівів, у Херсонській - 50%, у Сумській - близько 30%, в а АР Крим - 40%. За словами експерта, Полтавська область менше постраждала від морозів завдяки заляганню сніжного покриву, але через проблеми зі сходами в осінній період на сьогодні загибель озимої пшениці в області становить близько 30-40%.

Щодо озимого ячменю, за словами Т.АДАМЕНКО «можна говорити, що 60-70% ячменю вже немає загалом по Україні». Вона зазначила, що таких показників загибелі цієї культури ніколи раніше не фіксувалося. «Запорізька область - майже 100% загибель, Миколаївська - 30% загибель, Одеська - 45% і Херсонська - близько 70%», - повідомила експерт.

Аналогічна ситуація й з озимим ріпаком. «Як ми й очікували - близько 70% ріпаку загинуло. Черкаська область - близько 30% дуже проріджені, Рівненська - близько 30% загинуло, Кіровоград - 40% загинуло, Миколаївська область - 40% загинуло, Одеська - 40%, Херсон - 100% загинуло», - констатувала фахівець.

При цьому стан озимого жита відносно хороший - «жито більш-менш вижило, але також є проріджені посіви, вони не 100% відросли й не 100% дадуть урожай».

Експерт підкреслила, що фактором ризику для озимих культур залишається весна, й негативні наслідки можуть збільшитися в разі несприятливих умов весни. «Характер погоди, який очікується в найближчі 10 днів, не вселяє оптимізму, оскільки практично по всій території не очікується опадів - погода буде сонячна й вітряна. Верхній шар грунту дуже швидко висушуватиметься, коріння в рослин немає, і вони висихають. Тобто буде таке явище, як весняне випадання рослин через характер погоди. Це стосуватиметься південних областей, де підвищення температури до 14 градусів удень, і все це у супроводі вітрів», - повідомила Т.АДАМЕНКО.

Вона зазначила, що оцінки щодо загибелі посівів і площ пересівання можуть змінитися після даних весняного обстеження, яке буде проведено після відновлення рослинами вегетації.

Нагадаємо, в Україні в 2011 році озимі зернові культури посіяно на площі 8,1 млн. га, з них озима пшениця - 6,6 млн. га, озимий ячмінь - 1,2 млн. га, озиме жито - 340 тис. га.