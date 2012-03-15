Янукович схвалив створення лабораторій для визначення ГМО в продукції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну систему біобезпеки під час створення, випробування, транспортування і використання генетично модифікованих організмів».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, цей закон Верховна Рада України прийняла 23 лютого.

Закон передбачає, що суб`єкти господарювання, які вперше вводять в обіг продукцію, що містить ГМО або одержана з їх використанням, складають у довільній формі письмову декларацію, в якій в обов`язковому порядку вказуються дані про суб`єкта господарювання, те, що така продукція містить ГМО або одержана з їх використанням, а також подається номер такої продукції в Державному реєстрі ГМО.

Суб`єкти господарювання під час проведення всіх операцій з переданя продукції, що містить ГМО або одержана з їх використанням, забезпечують надання суб`єктам господарювання, яким вони передають таку продукцію, копії декларації.

Такі суб`єкти зобов`язані зберігати впродовж п`яти років з дня передачі продукції, що містить ГМО або одержана з їх використанням, декларацію або її копію, а також документацію, яка дає можливість ідентифікувати суб`єкта господарювання, який передав їм відповідну продукцію, суб`єкта господарювання, якому вони передали відповідну продукцію.

З метою здійснення державного контролю над обігом ГМО і продукції, одержаної з використанням ГМО, центральні органи виконавчої влади, відповідальні за виконання цього закону, створюють у відповідних напрямах мережу дослідних лабораторій із визначення вмісту ГМО у продукції.

Положення про мережу дослідних лабораторій із визначення вмісту ГМО в продукції затверджується Кабінетом міністрів України. Науково-методична координація діяльності дослідних лабораторій із визначення вмісту ГМО в продукції здійснюється науково-методичним центром з питань випробування ГМО.

Положення про науково-методологічний центр з питань випробувань ГМО затверджується Кабміном.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його публікації.