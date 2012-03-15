Держветфітослужба: експорт сирів до Росії відновиться після закінчення перевірок

На сьогодні між Україною та Росією налагоджено діалог для вирішення ситуації щодо заборони ввезення українських сирів на територію РФ. Наразі ведуться перевірки робочими групами обох країн, по закінченню яких український експорт буде відновлено.

Про це сьогодні повідомив перший заступник голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Володимир ГОРЖЕЄВ під час круглого столу «Сирна війна: аналіз та способи регулювання ситуації», повідомили УНІАН у відомстві.

.Як зазначив В.ГОРЖЕЄВ, стосунки між Україною та Росією перейшли в робоче русло і наразі проводиться обмін документами та підготовка до перевірок російських інспекторів.

«Наразі вже є офіційні відповіді російської сторони та домовленості про те, що 19-21 березня цього року буде проінспектовано ТОВ «Гадячсир», а 26-30 березня – ТОВ «Прометей» та АТ «Пирятинський сирзавод», - зазначив В.ГОРЖЕЄВ.

Втім, дослідження проводить не лише російська сторона. Так, наразі українськими службами відбираються та перевіряються зразки сирів, а деякі з них навіть проходять інспектування за кордоном.

«На сьогодні вже досліджено понад 280 зразків сиру на вміст жирів рослинного походження, і поки що позитивних результатів у цих зразках ми не знаходимо. Окрім того, два сорти сиру - «Король Артур» та «Сметанковий» - відіслали до лабораторії штату Колорадо у США. Поки що попередньо американські фахівці також не виявили пальмову олію», - відмітив перший заступник голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Наразі українська сторона уточнює склад інспекційних груп РФ і веде підготовку до перевірок вітчизняних підприємств.

«На сьогодні виконана уся необхідна робота, яка вимагалася від Держветфітослужби України, і ми сподіваємося, що після інспектування представниками РФ, підприємства, продукція яких не допускається до експорту, будуть нарешті відкриті і українська продукція знову матиме доступ на російський ринок», - повідомив В.ГОРЖЕЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживнагляд заборонив ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозівський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

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