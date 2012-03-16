Аналітики прогнозують збільшення посівних площ під олійними на 4%

Аналітики ІА «АПК-ІНФОРМ» прогнозують збільшення у 2012 році посівних площ під олійними культурами на 4% - до 7,4 млн. га, вважає аналітик олійного ринку ІА «АПК-ІНФОРМ» Юлія ІВАНИЦЬКА.

Про це вона повідомила в ході круглого столу «Урожай-2012 крізь призму стану озимих і перспектив ярової сівби», який проходить у п'ятницю, 16 березня, в Дніпропетровську, повідомляється на сайті «АПК-ІНФОРМ».

Приріст посівних площ під олійними в Україні відбудеться за рахунок соняшнику і сої, зокрема, збільшення посівних площ під соняшником становитиме 8% (до 5,2 млн. га), під соєю - 20% (1,35 млн. га).

Урожай олійних культур в Україні в 2012 р. експерт прогнозує на рівні 13,7 млн. тонн (+5% до 2011 р.). Зокрема, урожай соняшнику становитиме 10 млн. тонн, рапсу - 1,1 млн. тонн, сої - 2,57 млн. тонн.