Головний санітарний лікар РФ звинуватив Україну у зриві перевірки сироварів

Росспоживнагляд відклав перевірку українських підприємств, які планують поставляти сир до РФ.

Як повідомляє «Лента.ру», за словами глави відомства Геннадія ОНИЩЕНКА, інспекцію було призначено на 19 березня.

Г.ОНИЩЕНКО відзначив, що російські фахівці були до неї готові, проте українська сторона не узгодила параметри перевірки.

"Замість технічних узгоджень умов, порядку, маршрутів досліджень і часу перебування на території України, не одержавши відповідей від Мінсільгоспу (України), впродовж другої половини цього тижня ми спостерігали лише якісь міркування і посилання на незрозумілі експертизи", - заявив головний санітарний лікар Росії.

При цьому Г.ОНИЩЕНКО додав, що Росспоживнагляд готовий вести діалог з сироварами напряму, без участі офіційних структур.

Раніше Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України повідомляла про те, що діалог між Росією й Україною з питання перевірки якості сирів налагоджено.

19-21 березня мала відбутися перевірка "Гадячсиру", а 26-30 березня - "Прометея" і "Пирятинського сирзаводу".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Український сир знову в російській мишоловці