Росія не має наміру вводити обмеження на експорт зерна

Москва . Росія не має наміру вводити цього року обмеження на експорт зерна і планує довести продаж за кордон до 27 млн. тонн.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на зустрічі з першим віце-прем'єр-міністром Віктором ЗУБКОВИМ.

«Судячи з усього, за тією інформацією, яка є у мене, ніяких обмежень нам вводити найближчим часом немає необхідності», - сказав він.

В.ПУТІН нагадав, що у зв'язку з посухою 2009-2010 років довелося ввести деякі обмеження на експорт зернових. Пізніше ці обмеження були скасовані, і зараз Росія повернулася до числа найбільших експортерів зерна.

«Ми впевнено займаємо третє місце після США і Канади. Вже, по-моєму, 22 млн. тонн експортували», - сказав він.

У свою чергу, В.ЗУБКОВ повідомив, що в РФ хороші перехідні залишки з урахуванням гарного врожаю минулого року в 94 млн. тонн, плюс зерно в інтервенційному фонді.

«Ми вважаємо, що на 1 липня поточного року у нас буде 15 млн. т зерна в країні, які дозволять нам забезпечити всі внутрішні потреби, тому ситуація сьогодні на ринку стабільна», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, уряд РФ ввів заборону на експорт зерна з території Росії з 15 серпня 2010 року. Зокрема, заборона була встановлена на вивіз пшениці, ячменю, жита, кукурудзи, борошна пшеничного і пшенично-житнього.

З 1 липня 2011 року заборону на експорт зернових зняли.

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