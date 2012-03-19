Мінагропрод чекає збільшення експорту і скорочення імпорту м'яса в 2012 році

Міністерство аграрної політики і продовольства України чекає в 2012 році збільшення експорту м'яса на 12,5% - до 90 тис. тонн і скорочення імпорту м'яса на 11,8% - до 217 тис. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Мінагропроду Сергій ПЕТРЕНКО.

«У 2011 році експорт (м'яса і м'ясної продукції — УНІАН) був 80 тис. тонн, імпорт - 246 тис. тонн. На 2012 рік ми припускаємо, що ми матимемо експорт приблизно 90 тис. тонн і імпорт буде приблизно 217 тис. тонн», - повідомив С.ПЕТРЕНКО.

За словами виконавчого директора Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Єлизавети СВЯТКІВСЬКОЇ, експорт буде рости, насамперед, за рахунок зростання експорту м'яса птиці. Скорочення імпорту м'яса, за її словами, відбудеться за рахунок заміщення його вітчизняним м'ясом птиці. «У нас зараз активно експортується птиця. А збільшуючи експорт дорогих частин птиці, дешеві ми залишаємо на внутрішньому ринку, заміщуючи імпорт», - повідомила Є.СВЯТКІВСЬКА.

С.ПЕТРЕНКО також повідомив, що Україна планує цього року збільшити виробництво м'яса всіх видів. «У 2012 році ми плануємо виробити 2,26 млн. тонн м'яса, з них буде значне збільшення свинини і незначне збільшення м'яса птиці», - повідомив С.ПЕТРЕНКО, додавши, що в цілому по Україні в 2011 році було вироблено майже 2,2 млн. тонн м'ясної продукції, з них яловичини 415 тис. тонн, свинини 712 тис. тонн і більше 1 млн. тонн — м'яса птиці.

На думку С.ПЕТРЕНКА, збільшення виробництва м'яса приведе до збільшення попиту і споживання його на душу населення. «В середньому попит на продукцію м'ясного тваринництва в Україні в 2011 році становив 2,424 млн. тонн. У 2012 році ми плануємо незначне, але збільшення майже до 2,5 млн. тонн», - повідомив С.ПЕТРЕНКО. Він зазначив, що очікується збільшення споживання м'яса птиці і свинини, і незначне зниження споживання м'яса великої рогатої худоби. В обсягах споживання також буде зміна — якщо в 2011 році споживання на людину склало приблизно 51,1 кг м'яса за рік, то в 2012 р. очікується підвищити споживання майже до 52,5 кг на 1 людину за рік.

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Рівень забезпечення внутрішнього ринку м’ясом у 2012 році становитиме 90% - Мінагропрод