М'ясо подорожчає на 30% до великодніх і травневих свят — експерт

Експерти прогнозують підвищення цін на м'ясо на 30% до великодніх і травневих свят.

Про це у розмові з журналістами повідомила виконавчий директор Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Єлизавета СВЯТКІВСЬКА.

"Сезонне подорожчання буде з середини квітня відповідно до великодніх і травневих свят. Великоднє подорожчання у нас щороку в середньому до 30%, є і 50% на київських ринках на 1-2 дні. Але якщо брати глобально, це (подорожчання становить — УНІАН) три-чотири дні – неделя, близько 30% до першого кварталу», - повідомила Є.Святківська. Вона відзначила, що підвищення цін відбудеться в першу чергу на свинину і м'ясо птиці. Яловичина, за словами експерта, швидше за все, подорожчає після того, як почнеться випасання худоби, і триматиметься приблизно на одному рівні.

«Після того як ціна одномоментно зросте (до великожніх і травневих свят - УНІАН), вона дещо знизиться, але її рівень залишиться високим - вона не повернеться до поточного рівня цін. На думку експерта, середньорічна ціна на свинину зросте приблизно на 15-20%, на птицю — максимум на 10%, на яловичину — на 5%. При цьому корекція цін відбудеться у вересні, коли з'являться корми із зерна нового урожаю.

«До вересня м'ясо дешевшати не повинно», - відзначила експерт, при цьому вона додала, що у період до середини квітня відзначається деяке здешевлення і свинини, і яловичини через зниження споживання, в тому числі й у зв’язку постом. «Переробники констатують зниження обсягів реалізації м'яса близько 3% за лютий у порівнянні з лютим 2011 р.», - відзначила Е.Святківська. Вона додала, що «великого потенціалу до зростання цін немає, тому що ми обмежені економічними можливостями, працюємо в ринкових умовах — у нас відразу з'являється імпорт».

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