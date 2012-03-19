Уряд виділив 300 млн. грн. на компенсацію аграріям втрат через загибель озимих
Уряд України виділив 300 млн. грн. для компенсації сільгоспвиробникам витрат на пересівання озимих зернових культур, загиблих внаслідок несприятливих погодних умов цієї зими.
Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, таке рішення уряд ухвалив у понеділок, 19 березня.
Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив забезпечити адресну компенсацію виробникам за витрати, які вони понесуть у зв'язку з необхідністю пересівання площ озимих зернових. При цьому пересівання соняшнику й ріпаку (як високодоходних і не включених у продовольчій баланс культур) компенсуватися не буде.
На сьогодні узагальнюються дані про площу, яку необхідно пересівати, й розміри відповідних компенсацій, які буде виплачено сільгоспвиробникам.
У прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України повідомили, що виділення коштів на компенсацію буде проведено до кінця квітня поточного року.
Як повідомляв УНІАН, за оцінками Мінагрпроду, аграріям необхідно буде пересіяти 3 млн. га озимих зернових культур. Найбільше постраждали південь і схід України – Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська та Харківська області. Міністр агрополітики та продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК зазначив, що компенсація виділятиметься лише на зернові культури й становитиме приблизно 100 грн. на 1 га посівів озимих культур.
Нагадаємо, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, цього року аграрії вимушені будуть пересівати 3,5 млн. га озимих культур, зокрема 3 млн. га зернових і 0,5 млн. га - технічних культур.
Збитки аграріїв від загибелі 3,5 млн. га озимих культур експерти оцінюють у 4 млрд. грн.
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