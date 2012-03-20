Росспоживнагляд готовий через тиждень розпочати перевірку українських сирзаводів

Москва. Фахівці Росспоживнагляду можуть виїхати до України для перевірки виробників сирів, тимчасово заборонених для ввезення до Росії, наступного понеділка, 26 березня.

Про це повідомив керівник відомства, головний державний санітарний лікар РФ Геннадій ОНІЩЕНКО, передає РІА «Новости».

"У понеділок, найімовірніше (поїдемо для перевірки виробників сиру). Наш склад нам зрозумілий. Наразі узгоджується, хто буде з їхнього боку, умови, за яких ми здійснюватимемо перевірки, гарантії і так далі", - сказав Г.ОНІЩЕНКО, відповідаючи на запитання про те, коли фахівці Росспоживнагляду готові виїхати до України.

Росспоживнагляд з 19 березня повинен був розпочати перевірки трьох із семи українських сирзаводів, чия продукція заборонена для ввезення до Росії. Україна сподівалася, що після проведення інспекції експорт сирів буде розблоковано. Проте 18 березня Г.ОНІЩЕНКО заявив, що очолюване ним відомство відклало перевірку підприємств, оскільки українська сторона не погодила параметри перевірки. При цьому голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван БІСЮК заявив, що українська сторона не перешкоджала інспекції сирзаводів і готова у будь-який момент надати можливість російським фахівцям перевірити виробництво сирів.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня голова Держветфітослужби України І.БІСЮК заявив телеканалу «1+1», що незалежна закордонна експертиза не виявила пальмової олії в українських сирах, які першими потрапили під заборону Росспоживнагляду в Росії.

Довідка УНІАН. 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживнагляд заборонив ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.