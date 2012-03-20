ЕКСКЛЮЗИВ: Бісюк обурений відмовою Росспоживнагляду перевірити українські сирзаводи

Голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван БІСЮК обурений відмовою Росспоживнагляду провести перевірку українських підприємств на предмет експорту сирів до Російської Федерації.

Про це він повідомив у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН.

І.БІСЮК сказав, що він не згоден із заявою голови Росспоживнагляду про те, що інспекцію не буде проведено через неузгодженість параметрів перевірки. «Ми не згодні. Все ми узгодили, всі листи направили, і в телефонній розмові нам підтверджували, що ці листи одержані», - повідомив І.БІСЮК, наголосивши, що для нього незрозумілі причини відмови, оскільки всі необхідні документи Україна надала.

За словами І.БІСЮКА, Держветфітослужба України знову надіслала черговий лист Росспоживнагляду для того, щоб з'ясувати, чи планують вони проведення інспекції українських підприємств чи ні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України повідомляла про те, що діалог між Росією і Україною з питання перевірки якості сирів налагоджено. Держветфітослужба чекала наприкінці березня проведення фахівцями Росспоживнагляду інспекції українських виробників сира, яким заборонено експорт до РФ.

З 19 по 21 березня планувалася інспекція ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), а з 26 по 30 березня - ПП "Прометей" (філіал ТОВ "Менський сир", Чернігівська обл.) і АТ «Пирятинський сирзавод».

Проте, 18 березня Росспоживнагляд відклав перевірку українських підприємств, призначену на 19 березня. За словами голови відомства Геннадія ОНИЩЕНКА, російські фахівці були готові до перевірки, проте українська сторона не узгодила параметри перевірки. При цьому Г.ОНИЩЕНКО зазначив, що Росспоживнагляд готовий вести діалог з сироварами безпосередньо, без участі офіційних структур.

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