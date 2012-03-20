Україна почала весняну посівну кампанію

Аграрії України почали весняні польові роботи - за даними на 19 березня в АР Крим засіяно вже перші 8,8 тис. га.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Площі, сподіваємося, не зменшуватимемо - озимі та ярі витримаємо в обсягу 15 млн. тонн. Зміниться дещо структура культур, залежно від того, як проходитиме весна, але ми сподіваємося збільшити площі ячменю і кукурудзи», - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК.

У прес-службі Мінагропроду повідомили, що сільськогосподарські підприємства придбали 381 тис. тонн дизпального (93% від потреби) і 96,1 тис. тонн бензину (90%). Крім того, в сільгосппідприємствах із урахуванням перехідних залишків, є 801 тис. тонн живильних речовин мінеральних добрив (89% до заявки).

Також зазначається, що озимі зернові культури підживлено на площі 2,7 млн. га (39% від прогнозу).

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує посів ярових зернових культур на площі 9,5 млн. га проти 7,5 млн. га в 2011 році. «В цілому яровий клин становитиме в рамках 9,5 млн. га зернових, і плюс близько 5,5-6 млн. га озимих. В цілому, 15,5 млн. га у нас зерновий клин займає. Технічних культур близько 5,5-6 млн. га, 2 млн. га — картопля і овочі, і близько 2,7 млн. га у нас займають кормові культури. В цілому посівна площа становить в рамках 27 млн. га», - повідомив начальник відділу зернових і технічних культур департаменту землеробства Мінагропроду Леонід СУХОМЛИН.

За попередніми даними регіонів, цього року площа посівів під кукурудзою на зерно становитиме близько 5 млн. га (3,6 млн. га в 2011 році), ярий ячмінь буде посіяно на 3-3,2 млн. га (2,7 млн. га), а яру пшеницю - на 400 тис. га (280 тис. га). Посіви соняшнику прогнозуються на площі 4-4,5 млн. га. Крім того, овес планується посіяти на 400 тис. га (300 тис. га), просо - на 200 тис. га (130 тис. га), горох – на 350 тис. га (290 тис. га), а посіви сої — 2,4 млн. га (2,1 млн. га). Посіви гречки збережуться на колишньому рівні — 300 тис. га. Решта зернові становитимуть близько 200 тис. га.

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