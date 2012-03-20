Держветфітослужба України має намір 21 березня почати аудит ветслужби Білорусі

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України має намір завтра, 21 березня, почати аудит ветеринарної служби Білорусі.

Про це в телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН повідомив голова Держветфітослужби Іван БІСЮК.

«Ми плануємо завтра відправляти робочу групу на проведення аудиту ветеринарної служби Білорусі та на інспекцію окремих підприємств», - сказав І.БІСЮК.

Він повідомив, що буде проведено аудит ветслужби, і якщо вона здатна на рівні держави забезпечити контроль, нагляд і моніторинг за якістю продукції, то тоді інспектуватимемо вибірково молочні підприємства. Кількість проінспектованих підприємств залежатиме від того, як проходитиме аудит служби.

Нагадаємо, Україна з 1 березня тимчасово припинила ввезення на свою територію з Білорусі тварин, а також м'ясної продукції через побоювання розповсюдження африканської чуми свиней (АЧС). Також через систематичні порушення ветеринарно-санітарних вимог (перевищення максимально допустимих рівнів залишків ветеринарних препаратів у молочних продуктах) було тимчасово припинено ввезення білоруського молока і молочних продуктів. Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що заборона на ввезення в Україну молочної та м'ясної продукції з Білорусі є тимчасовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Ветслужба Білорусі пропонує українським колегам разом вирішити питання поставок агропродукції