Україна заборонила ввезення ВРХ і продукції з неї з Єгипту

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України з 20 березня заборонила ввезення до України великої рогатої худоби, продукції і сировини з неї з Арабської Республіки Єгипет через спалах ящуру.

Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

У повідомленні наголошується, що останній випадок ящуру в Україні реєструвався в 1988 році. З 1992 року у країні припинено вакцинацію худоби проти ящуру.