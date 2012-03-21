Агрохолдинг Avangard у 2011 році збільшив чистий прибуток на 6,2%

Агрохолдинг Avangard, один із найбільших виробників курячих яєць в Україні, у 2011 році збільшив чистий прибуток на 6,2% у порівнянні з 2010 роком - до 196,3 млн. дол. Про це мовиться у річному фінансовому звіті компанії, опублікованому на її сайті.

Виручка збільшилася на 25,8% - до 553,3 млн. дол. у результаті збільшення обсягу продажів яєць і яєчних продуктів, а також зростання цін на яйця. Показник EBITDA зріс на 27% - до 245,8 млн. дол., рентабельність за EBITDA становила 44%.

Операційний прибуток зріс на 28% у порівнянні з 2010 р. - до 231,5 млн. дол., операційна маржа становила 41,8%.

Довідка УНІАН. "Авангард" - вертикально інтегрований холдинг, один із найбільших виробників яєць і яєчних продуктів в Україні.

У квітні-травні 2010 р. холдинг здійснив IPO на Лондонській фондовій біржі (LSE), розмістивши (з урахуванням опціону) 21,7% акцій на загальну суму близько 208 млн. дол.