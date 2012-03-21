Податкова міліція скоротила обсяги тіньового ринку алкоголю з 20% до 10%

Податкова міліція в січні-лютому 2012 року скоротила обсяги тіньового ринку лікеро-горілчаної продукції з 20% до 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова податкової міліції Андрій ГОЛОВАЧ сьогодні під час брифінгу.

«Нам вдалося скоротити обсяг тіньового ринку алкогольних виробів у два рази. Якщо минулого року кількість фальсифікату на алкогольному ринку, за нашими оцінками, становила 20%, то сьогодні в тіні знаходиться лише 10% алкогольної продукції», - зазначив він.

За словами А.ГОЛОВАЧА, податкова міліція планує ліквідувати тіньовий ринок лікеро-горілчаної продукції до кінця 2012 року.

Всього з початку року податкова міліція вилучила понад 230 тис. літрів спирту на суму майже 11 млн. грн., близько 800 тис. літрів алкогольних напоїв на суму понад 36 млн. грн. Також податківці припинили діяльність 75 незаконних виробництв лікеро-горілчаної продукції, виявили 178 злочинів, пов'язаних із незаконним виробництвом і оборотом підакцизних товарів і марок акцизного податку.

"У нас є ризики надходження спирту з Придністров'я, у нас є ризики надходження спирту з Росії", - зазначив А.ГОЛОВАЧ.

Він також нагадав, що надходження від акцизного податку в січні-лютому 2012 року зросли на 30%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і становили 532,9 млн. грн. Обсяги легального виробництва за два місяці 2012 року зросли на 13%, порівняно з січнем-лютим минулого року.

Водночас, недонадходження до бюджету від акцизного податку за підсумками 2011 року становили 1,3 млрд. грн., повідомив А.ГОЛОВАЧ.

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