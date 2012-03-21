Мінагропрод прогнозує розширення площ ярових зернових і зернобобових на 28,8%

Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує цього року розширення площ під посівами ярових зернових і зернобобових на 28,8% проти показника 2011 року - до 9,98 млн. га.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві директор департаменту землеробства Мінагропроду Олександр ДЕМИДОВ.

«Якщо брати ярові зернові й зернобобові – це буде близько 9,9 млн. га проти 7,7 млн. га минулого року», - сказав О.ДЕМИДОВ.

За даними міністерства, які має в своєму розпорядженні агентство УНІАН, посіви ярового ячменю буде розширено на 23,5% - до 3,2 млн. га, ярової пшениці - на 23,1% - до 350 тис. га. Мінагропрод очікує, що посіви кукурудзи збільшаться на 37,9% - до 5 млн. га і соняшника - знизяться на 1,3% - до 4,5 млн. га.

Крім того, очікується розширення площ посівів вівса на 13,1% - до 330 тис. га, гороху - на 15% - до 320 тис. га, проса - на 22% - до 200 тис. га. Водночас, очікується, що посіви гречки знизяться на 1,1% - до 300 тис. га. Посіви рису не зміняться й становитимуть 29,7 тис. га.

За даними Мінагропроду, площа посівів озимих зернових, із урахуванням їх загибелі, становитиме 5,5 млн. га, зокрема озимої пшениці - 4,5 млн. га, жита - 0,3 млн. га і ячменю - 0,7 млн. га.

Загалом, Мінагропрод очікує, що зерновий клин цього року становитиме 15,479 млн. га, що відповідає показнику 2011 року.