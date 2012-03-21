Українці поїхали до Білорусі для інспекції м'ясо-молочних підприємств

Делегація Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України виїхала до Білорусі для проведення аудиту білоруської ветслужби і інспекції м'ясо-молочних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні у бесіді з журналістами голова Держветфітослужби України Іван БІСЮК.

«Сьогодні (наша делегація – УНІАН) виїхала до Білорусі для проведення аудиту служби і інспекції підприємств, і ми будемо бачити, наскільки сьогодні ветеринарна служба (Білорусі - УНІАН)… здатна забезпечити безпеку (продуктів харчування, що імпортуються в Україну - УНІАН)», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України має намір 21 березня розпочати аудит ветеринарної служби Білорусі. За підсумками аудиту будуть вибірково проінспектовані молочні підприємства.

Нагадаємо, Україна з 1 березня тимчасово припинила ввезення на свою територію з Білорусі тварин, а також м'ясної продукції через побоювання розповсюдження африканської чуми свиней. Також через систематичні порушення ветеринарно-санітарних вимог (перевищення максимально допустимих рівнів залишків ветеринарних препаратів у молочних продуктах) було тимчасово припинено ввезення білоруського молока і молочних продуктів. Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що заборона на ввезення на Україну молочної і м'ясної продукції з Білорусі є тимчасовою.