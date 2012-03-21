У Криму вимерзли на 60-90% персики, абрикоси, виноград і яблуні

У Криму бруньки плодових дерев і винограду вимерзли від 60 до 90% через аномальні холоди наприкінці січня - початку лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр аграрної політики та продовольства регіону Валерій КРАВЕЦЬ.

Він зазначив, що кісточкові витримують "мінус" 22-23 градуси, яблуні - до "мінус" 30.

«У Криму було 25-27 градусів морозу, а вночі в деяких районах температура опускалася до "мінус" 38. Морози супроводжувалися сильними поривами вітру. На території 12,7 тис. га пошкоджено бруньки - в тій чи іншій мірі: в межах 4,8 тис. - плодові, 7,9 тис. - виноград. Персик, абрикоси, черешня, слива на північному сході, північному заході, в центрі пошкоджені від 60 до 90%. Яблуні місцями до 60%, виноград - від 75 до 90%», - повідомив В.КРАВЕЦЬ.

Минулого року Крим зібрав понад 86 тисяч тонн плодово-ягідної продукції, нагадав міністр. «Планували на цей рік за тих нормальних умов, які були, понад 110 тисяч тонн, але тепер, дай Бог, щоб зібрали в межах 83 тисяч тонн», - сказав він.

У 2011 році регіон зібрав 99 тисяч тонн винограду. «Цього року планували в межах 100, але, думаю, зберемо трохи більше 68 тисяч тонн», - зазначив В.КРАВЕЦЬ.