У ВР зареєстровано проект закону, який розблокує аукціони з продажу землі

У Верховній Раді зареєстровано проект закону, покликаний розблокувати проведення аукціонів з продажу земель державної і комунальної власності.

Про це УНІАН повідомили у Держземагентстві України.

Зокрема, народний депутат України від Партії регіонів Володимир ТОЛСТЕНКО зареєстрував 21 березня проект закону “Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо порядку проведення земельних торгів)” .

В Держземагентстві впевнені, що ухвалення цього закону надасть можливість суттєво поповнити бюджети усіх рівнів. Крім того, документ відкриє громадянам право на придбання вільних від забудови земельних ділянок. «Цей законодавчий акт є довгоочікуваним у суспільстві. Він набуває чинності у день, наступний після оприлюднення», - наголошують у відомстві.

У Держземагентстві наголошують, що питання проведення земельних аукціонів з продажу ділянок державної та комунальної власності та прав оренди на них багато років залишалося не врегульованим. Згідно із Земельним кодексом України, торги повинні були відбуватись за процедурою, встановленою законом. Нині це питання на законодавчому рівні так і не врегульовано.

Крім того, відсутність законодавчо визначених засад продажу через аукціони земельних ділянок державної або комунальної власності змусило місцеві органи влади шукати вирішення цієї проблеми в межах своєї компетенції. Багатьма міськими радами було прийнято власні порядки продажу комунальних земель на відкритих торгах. Але з юридичної точки зору, ці порядки, певною мірою, суперечать вимогам чинного законодавства, результати торгів легко можуть бути оскаржені у судах, зазначили в Держземагентстві.

Така ситуація призводить до значних ризиків – юридичних, економічних, політичних, особистих – для усіх сторін торгів з продажу земельних ділянок державної або комунальної власності.

У відомстві нагадують, що голова Держземагентства України Сергій ТИМЧЕНКО неодноразово заявляв про необхідність якомога швидше вирішити цю проблему. “Відповідні норми були закладені у законопроект “Про ринок земель”. Однак його прийняття відтерміновано. Тому прийняття окремого закону є актуальним і вкрай необхідним. Законопроект дозволить покращити стан земельних відносин та надати їм більшої прозорості, відкритості та адекватності, чим сприятиме розвитку національної економіки, підвищенню рівня довіри громадян до держави, а головне - надасть можливість уже в цьому році отримати мільйони гривень для потреб місцевих громад”, – зазначив з цього приводу керівник земельного відомства.

На його переконання, цей законодавчий акт, у разі його ухвалення, сприятиме збільшенню надходжень від продажу та передачі у користування земельних ділянок державної та комунальної власності на конкурентних засадах, а також стимулюватиме розвиток економіки, поліпшуватиме інвестиційний клімат та надасть можливість громадянам та суб’єктам господарювання безперешкодно придбати і вільно розпоряджатися земельними ресурсами.

Крім того, ухвалення законопроекту також дозволить покращити стан виконання судових рішень, що пов’язані зі зверненням стягнень на земельні ділянки, чим забезпечить більш повну реалізацію права на судовий розгляд протягом розумного часу. Висока деталізація процедур проведення земельних торгів дозволить кардинально зменшити рівень корупції у процесі розпорядження землями державної та комунальної власності, підкреслив С.ТИМЧЕНКО.