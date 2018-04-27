"Наша Ряба" продовжує стукати в двері Євросоюзу

Цього тижня найбільший український виробник курячого м'яса - холдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) оприлюднив свої фінансові показники за 2011 рік. За рахунок оптимізації бізнесу чистий прибуток, в порівнянні з попереднім роком, збільшено на 20% - до 259 мільйонів доларів.

Голова правління компанії Юрій Косюк в інтерв'ю УНІАН розповів про підсумки, а також про інші плани холдингу. Зокрема, про те, що вони сподіваються таки завершити багаторічний шлях до Європи і в 2013 році, нарешті, вийти на ринок ЄС.

Курячі ніжки "Нашої Ряби" - на шляху до ЄС?

За словами Ю.Косюка, Миронівський хлібопродукт у 2013 році може прорватися на ринок Євросоюзу зі своєю профільною продукцією - курячим м'ясом і для цього очікує «політичного рішення» від Єврокомісії.

Миронівський хлібопродукт, який реалізує на національному ринку продукцію під торговими марками «Наша Ряба», «Легко», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра», готується продавати в країнах Євросоюзу охолоджене або заморожене куряче філе як безпосередньо торговим мережам, так і підприємствам для подальшої переробки в м'ясні продукти.

«Ми маємо 100-відсоткову готовність, якщо сьогодні буде дозвіл, то вже завтра можемо вийти на ринок ЄС», - сказав Ю.Косюк.

«Сьогодні політичний фактор є ключовим. Ми виконали всі вимоги Євросоюзу, і зараз це питання лежить у політичній площині», - додав голова правління МХП.

Експерти ЄС вже неодноразово інспектували виробничі потужності МХП і залишилися задоволені побаченим. Залишилося отримати формальний дозвіл Єврокомісії. МХП поки не говорить про можливі обсяги експорту своєї продукції в країни Євросоюзу.

При цьому, холдинг, що є найбільшим українським виробником курячого м'яса, також цікавиться виходом на інші перспективні світові ринки. Минулого року МХП до існуючих експортних напрямків додав продаж на африканському ринку (в Лівію, Анголу) та країни Азії (Ліван і Узбекистан).

Загальний обсяг експорту курячого м'яса зріс в 2011 році до рівня 2010 року на 80% і склав близько 10% від усього обсягу продажів цієї продукції. Минулого року МХП збільшив продаж курятини до 370 900 тонн, що на 12% перевищило показник 2010 року.

Нова птахофабрика

Ю.Косюк повідомив, що в 2012 році МХП розраховує поліпшити ключові фінансові показники, а також планує запустити в тестовому режимі нову птахофабрику у Вінницькій області.

«Ми бачимо набагато вищими всі ключові фінансові показники в 2012 році щодо 2011 року. І перший квартал говорить нам про те, що ми можемо бути оптимістичними», - сказав Ю.Косюк.

«Рік почався добре. Ціни на курятину - на рівні кінця минулого року. Нам ніколи в першому кварталі не вдавалося утримувати ціни на рівні четвертого кварталу, але сьогодні у нас вони тримаються», - додав голова правління МХП.

За його словами, раніше оприлюднений компанією прогноз збільшення в 2012 році виробництва курячого м'яса на 2,6-4% «є песимістичним».

Також МХП оприлюднив свої консолідований фінансовий показник за 2011 рік, згідно з яким чистий прибуток зріс минулого року до 259 мільйонів доларів, що на 20% перевищило показник 2010 року.

Валовий дохід компанії в 2011 році завдяки зростанню продажів курячого м'яса зріс до 1,229 мільярда доларів з 944 мільйонів доларів у 2010 році.

Показник EBITDA холдингу минулого року зріс до 401 мільйонів доларів з 325 мільйонів доларів в 2010 році, а EBITDA margin скоротилася до 33% з 34% роком раніше.

Продаж МХП профільної продукції - курячого м'яса - в 2011 році зріс до 370 900 тонн, що на 12% перевищило показник 2010 року.

Дохід від реалізації соняшникової олії, що є для МХП побічним виробництвом, в 2011 році зріс до 222 мільйонів доларів з 188 млн роком раніше, а продаж зерна збільшився до 63 мільйонів доларів з 22 мільйонів.

У четвертому кварталі 2011 року чистий прибуток компанії скоротився до 54 мільйонів доларів з 57 мільйонів, а дохід зріс до 349 мільйонів доларів з 268 мільйонів.

Як повідомив Ю.Косюк, холдинг має намір «жорстко» дотримуватися затвердженого графіка освоєння капітальних інвестицій. Останні роки основним напрямком інвестування для МХП стало будівництво у Вінницькій області птахофабрики, перша черга якої потужністю 100.000 тонн на рік повинна бути здана в експлуатацію у середині 2013 року, а друга з таким ж об'ємом виробництва - в середині 2014 року.

«Запуск фабрики в тестовому режимі розпочнеться з червня (2012 року). Наше завдання - навчити людей, витримати стандарти виробництва, зробити це виробництво ефективним. На повну потужність вона вийде тільки до кінця 2013 року, а потім у нас є друга черга», - сказав голова правління МХП.

Розширення земельного банку

Ю.Косюк сказав, що в секторі виробництва зернових компанія обрала стратегію розширення посівів кукурудзи та підвищення ефективності віддачі землі за рахунок впровадження прогресивних технологій.

Минулого року МХП вдалося подвоїти врожай зернових зі збором 1,7 млн тонн. При цьому земельний банк компанії залишався на рівні кінця 2010 року - близько 280.000 гектарів.

«Земельний банк ми збільшувати будемо, але не будемо це робити вибуховим чином. Ми не плануємо глобально збільшувати земельний наділ», - сказав Ю.Косюк.

На початку цього року холдинг повідомив про плани будівництва у Вінницькій та Хмельницькій областях двох зернових елеваторів за 40 мільйонів доларів. Ю.Косюк сказав, що ці об'єкти можуть бути введені в експлуатацію в кінці поточного року.

Юрій Куліков (УНІАН)

Довідка УНІАН. Миронівський хлібопродукт зобов'язаний своєю назвою першому підприємству - Миронівському заводу з виготовлення круп і комбікормів, яке в 1998 році увійшло до її складу. Пізніше холдинг почав розвивати інші напрямки бізнесу: виробництво курячого м'яса, яловичини, свинини, гусячого м'яса та печінки, вирощування овочів та фруктів, виробництво соняшникової олії.

У 2008 році компанія MHP S.A. продала в Лондоні в рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 млн дол. В даний час на Лондонській біржі торгується 35% акцій цієї компанії.