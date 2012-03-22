Аналітики прогнозують урожай зерна в Україні в поточному році в обсязі 46,6 млн. тонн

За оцінками аналітиків, валовий збір зернових в Україні в поточному році прогнозується в обсязі 46,6 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз озвучила журналістам начальник аналітичного департаменту консалтингового агентства ААА Марія КОЛЕСНИК.

За прогнозами експертів, валовий збір пшениці очікується в обсязі 10,42 млн. тонн, зокрема 9,318 млн. тонн озимої і 1,1 млн. тонн ярової. Валовий збір ячменю оцінюється у 8,661 млн. тонн, зокрема 1,762 млн. тонн озимого і 6,899 млн. тонн ярового. Кукурудзи на зерно планується зібрати 24,905 млн. тонн, жита — 0,651 млн. тонн. Валовий збір вівса оцінюється у 0,552 млн. тонн, гороху — 0,461 млн. тонн, проса — 0,208 млн. тонн, гречки — 0,206 млн. тонн та інших зернових — 0,345 млн. тонн. Рису планується зібрати 0,171 млн. тонн.

За даними агентства, в 2011 році урожай зернових становив 57,693 млн. тонн. Урожай пшениці становив 23,183 млн. тонн, зокрема 22,463 млн. тонн озимої і 0,721 млн. тонн ярової. Урожай ячменю становив 9,439 млн. тонн, зокрема 3,349 млн. тонн озимого і 6,089 млн. тонн ярового. Кукурудзи на зерно було зібрано 22,588 млн. тонн, жита - 0,609 млн. тонн, вівса — 0,534 млн. тонн, гороху — 0,39 млн. тонн, гречки - 0,288 млн. тонн, проса — 0,26 млн. тонн та інших зернових - 0,22 млн. тонн. Урожай рису становив 0,182 млн. тонн.

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