Аналітики прогнозують урожай соняшнику поточного року в обсязі 9,93 млн. тонн

За оцінками аналітиків, валовий збір соняшнику поточного року очікується в обсязі 9,93 млн. тонн. Такий прогноз озвучила журналістам начальник аналітичного департаменту консалтингового агентства ААА Марія КОЛЕСНИК.

Валовий збір ріпаку очікується в обсязі 0,918 млн. тонн, зокрема 0,749 млн. тонн озимого і 0,168 млн. тонн ярового. Врожай сої очікується в обсязі 4,375 млн. тонн.

М.КОЛЕСНИК нагадала, що у 2011 році валовий збір соняшнику становив 9,584 млн. тонн, ріпаку - 1,445 млн. тонн, зокрема озимого - 1,338 млн. тонн і ярового - 0,107 млн. тонн. Валовий збір сої становив 2,409 млн. тонн.

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