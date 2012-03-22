Україна може зняти обмеження на ввезення білоруської продукції після 30 березня

Мінськ. Комісія з фахівців Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України 30 березня завершить аудит білоруської системи контролю виробництва молочних і м'ясних продуктів.

Про це УНІАН повідомили у департаменті ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі.

Крім цього українські фахівці відвідають низку м’ясо- і молокопереробних підприємств Білорусі.

«За результатами роботи комісії українською стороною ухвалюватиметься рішення про зняття обмежень на ввезення білоруської продукції до України», - говориться в повідомленні Мінсільгосппроду Білорусь.

Як повідомляв УНІАН, Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України вчора, 21 березня, відправила своїх фахівців для проведення аудиту ветеринарної служби Білорусі.

Нагадаємо, Україна з 1 березня тимчасово припинила ввезення на свою територію з Білорусі тварин, а також м'ясної продукції через побоювання розповсюдження африканської чуми свиней (АЧС).

Також через систематичні порушення ветеринарно-санітарних вимог (перевищення максимально допустимих рівнів залишків ветеринарних препаратів у молочних продуктах) було тимчасово припинено ввезення білоруського молока і молочних продуктів.

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