Україна розширює ринки збуту своєї молочної продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні, 23 березня, перший віце-прем'єр-міністр України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ під час пленарного засідання Верховної Ради України.

За його словами, експорт молокопродуктів з України має тенденцію до зростання. Найбільшу частку в експорті займають сири, які поставляються у більш ніж 16 країн світу: Росію, Казахстан, Молдову, Азербайджан, Вірменію, Грузію, Єгипет, Ізраїль ОАЕ й ін.

«Як показує аналіз, 90,5% усієї молочної продукції експортується до країн СНД. За 2 місяці 2012 року експорт молочної продукції становив 19,4 тис. тонн на загальну суму 73,2 млн. дол., що на 19,8% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. За цей період зменшилися поставки молока, молочної продукції і сирів до РФ і Казахстану, що пов'язано із забороною імпорту цих продуктів з України і підвищенням вимог до її якості», - повідомив він.

При цьому В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що останнім часом збільшилася диверсифікація ринків збуту, зокрема, відбулося збільшення експорту згущеного молока до Танзанії, Куби і Тунісу. Крім того, зріс експорт молочної сироватки до Алжиру, Китаю, Кореї, Кувейту, Сінгапуру і на Філіппіни.

«З метою сприяння поліпшенню умов доступу продукції вітчизняного виробництва на зовнішній ринок Мінагропрод проводить наступну роботу. Бере активну участь у відпрацюванні питання щодо доступу до ринків сільськогосподарських товарів країн, які вступають до СОТ, і відстоює інтереси вітчизняних товаровиробників щодо експорту до цих країн шляхом зниження їх митних ставок. На сьогодні тривають переговори із Сербією, Боснією і Герцеговиною, Алжиром, Єменом, Лаосом і Ліваном. Узгоджено протокол між Чорногорією і Україною щодо завершення двосторонніх переговорів про доступ на ринки товарів і послуг Чорногорії у рамках її вступу до СОТ. Бере активну участь у відпрацюванні питання доцільності підписання угод про вільну торгівлю з Канадою, Туреччиною, Сербією, Сирією, Сінгапуром, Ізраїлем і Марокко, а також у відпрацюванні нового договору між Митним союзом. Ця робота дозволить Україні полегшити просування сільськогосподарської і продовольчої продукції на зовнішні ринки, і сприятиме експорту», - зазначив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.