Уряд забезпечить аграріїв дизпальним у разі штучного дефіциту

Уряд України розробляє заходи із забезпечення сільськогосподарських товаровиробників дизельним пальним для проведення весняних польових робіт у разі його штучного дефіциту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні перший віце-прем'єр-міністр України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ у ході пленарного засідання Верховної Ради.

За його словами, питання забезпечення аграріїв необхідними матеріально-технічними ресурсами неодноразово виносилося на розгляд Кабінету міністрів України, у результаті дано низку доручень Міненерговугілля України щодо моніторингу і здійснення заходів із ресурсного наповнення ринку. "У разі штучного дефіциту пального на ринку Міненерговугілля, НАК "Нафтогаз України" і Мінагропрод відпрацьовують додаткові заходи, зокрема, щодо поставки сільгосптоваровиробникам у період весняно-польових і збиральних робіт нафтопродуктів виробництва Шебелінського заводу з переробки нафти і газоконденсату компанії "Укргазвидобування", а також здійснення заходів із закупівлі в Російській Федерації додаткових об'ємів дизпального для реалізації на ринку", - повідомив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ. Він зазначив, що ці заходи забезпечать ресурсне наповнення ринку нафтопродуктів і сприятимуть зниженню цін на них.

За даними В.ХОРОШКОВСЬКОГО, на сьогодні пересівання озимих культур прогнозується на площі 3-3,5 млн. га, але, незважаючи на значні площі пересівання, зерновий клин збережеться на рівні 2011 року, і становитиме 15,7 млн. тонн.

Для проведення весняно-польових робіт аграрії придбали 381 тис. тонн дизпального, що становить 93% від технологічної потреби. Крім того, аграрії мають 801 тис. тонн мінеральних добрив (89% від потреби) і засобами захисту рослин -18,3 тис. тонн (66%). Забезпеченість насінням становить 102%.