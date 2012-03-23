Аграрний фонд для стабілізації цін почне закупівлю сухого молока і вершкового масла

Аграрний фонд планує почати закупівлю сухого молока і вершкового масла для стабілізації цін на молоко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради заступник міністра аграрної політики і продовольства Олександр Сень.

Він сказав, що уряд прийняв рішення про внесення сухого молока в перелік об'єктів цінового регулювання та встановив обсяги його закупівлі, однак не вказав ці обсяги. «Сироробні підприємства переорієнтувалися на виробництво сухого молока. І опрацьовується питання про можливість закупівлі сухого молока і масла вершкового в Аграрний фонд, для того, аби його зняти з ринку і дати можливість ринку більше рухатися. Відповідне рішення уряду щодо об'єктів цінового регулювання та обсягів їх закупівель прийнято», - повідомив О.Сень.

За словами заступника міністра, основна причина зниження закупівельних цін на молоко - це обмеження поставок українських сирів у РФ, оскільки сировари були великими закупівельниками молочної сировини і формували закупівельні ціни на нього. «Основний момент вирішення цієї проблеми - вирішення проблеми експорту сирів до Росії, яка зараз активно відпрацьовується, і це буде позитивно впливати на ситуацію», - зазначив О.Сень.

Також він додав, що міністерство проводить роботу з учасниками ринку, аби не допустити погіршення цінової ситуації на ринку молока.

Нагадаємо, 19 березня прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив Мінагропроду підготувати введення мінімальних закупівельних цін на молоко.

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