АМКУ дозволив продати більше 50% акцій «Росинки»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл фізичним особам - громадянам України Р.Лебеденку, В.Лебеденка, В.Соколовському і Н.Соколовскій на придбання акцій ЗАТ «Київський завод безалкогольних напоїв Росинка» (м. Київ).

Як йдеться в повідомленні відомства, дане придбання забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Нагадаємо, "Київська інвестиційна група" (КІГ) і інвестгрупа "Тект" в 2007 р. продали завод "Росинка" французькій Orangina Group, одному з найбільших європейських виробників безалкогольних напоїв. Сума операції оцінювалася в 60 млн дол. У листопаді 2009 р. японський холдинг Suntory придбав Orangina Group, до того часу перейменовану в Orangina Schweppes. За інформацією ЗМІ, японський холдинг Suntory в 2010 р. знову продав "Росинку" КІГ.

Довідка УНІАН. Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка", заснований в 1960 р. є одним з найбільших в Україні виробників безалкогольних напоїв, квасу і мінеральної води. Виробляє продукцію під ТМ "Росинка", "Софія Київська", "А.С.", "Capri-Sonne" та ін.