На Великдень ранні овочі подорожчають, щонайменше, на 10-12% - експерти

На Великдень ранні овочі подорожчають, щонайменше, на 10-12%.

Таку думку висловив експерт плодоовочевого ринку Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Ігор СТРЕЛЮК, повідомили УНІАН у прес-службі УКАБ.

Експерт зазначає, що тепла погода дозволяє тепличним господарствам робити хороші вибірки продукції, у зв'язку з цим ціни на ранні овочі знижуються. За останні два тижні оптові ціни на огірок знизилися майже удвічі з 26-28 грн/кг до 15-17 грн/кг. Стабільною залишається поки що ціна на томати: близько 29-30 грн/кг. Водночас можна спостерігати зниження цін на зелень (кріп, петрушка): за останні 7-8 днів її вартість з 50 грн/кг знизилася до 35-40 грн/кг. Найбільший діапазон цін має редис: від 4 грн за пучок до 10-12 грн за пучок.

Через декілька тижнів Великодні свята, і в цей період споживання ранніх овочів збільшується до 60%. Знаючи про цю динаміку зростання попиту на ранню продукцію, виробники щороку користуються цим, і підвищують ціни. «Цей сезон не буде виключенням, і ціни на томат, огірок, редис, зелень зростуть, щонайменше, на 10-12%, - зазначає І.СТРЕЛЮК. – А якщо погода буде прохолодною, і вибірка тепличної продукції буде меншою, то ціни можуть піднятися на 25-30% порівняно із сьогоднішньою ціною».

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